На Дону яровые культуры засеяли на площади 615 тысяч гектаров

Полевые работы активно ведутся в регионе в том числе благодаря льготному кредитованию аграриев.

Аграрии Ростовской области засеяли яровыми культурами 615 тысяч гектаров земли, сообщила заместитель губернатора Анна Касьяненко. Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ранние зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 362 тысячах гектарах — это 74% от плана. Сельхозпредприятия ведут сев пропашных культур — кукурузы и подсолнечника. Еще 7 тысяч гектаров засеяли картофелем и овощебахчевыми культурами, что составляет 65% от намеченного плана — на 27% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Рынок полностью обеспечен минеральными удобрениями и средствами защиты растений, у поставщиков в наличии весь необходимый ассортимент. Также продолжается льготное кредитование аграриев, которое способствует проведению весенних полевых работ.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.