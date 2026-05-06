На Дону яровые культуры засеяли на площади 615 тысяч гектаров

Аграрии Ростовской области засеяли яровыми культурами 615 тысяч гектаров земли, сообщила заместитель губернатора Анна Касьяненко. Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Ранние зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 362 тысячах гектарах — это 74% от плана. Сельхозпредприятия ведут сев пропашных культур — кукурузы и подсолнечника. Еще 7 тысяч гектаров засеяли картофелем и овощебахчевыми культурами, что составляет 65% от намеченного плана — на 27% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Рынок полностью обеспечен минеральными удобрениями и средствами защиты растений, у поставщиков в наличии весь необходимый ассортимент. Также продолжается льготное кредитование аграриев, которое способствует проведению весенних полевых работ.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.