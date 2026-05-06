Ростовский суд приговорил украинца к 22 годам за шпионаж

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении гражданина Украины Романа Клюкина, признанного виновным в шпионаже в пользу террористической организации. Подсудимый приговорён к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщил представитель суда агентству ТАСС.
Согласно материалам дела, 16 октября 2024 года Клюкин был обеспечен обмундированием в пункте дислокации 48‑го отдельного штурмового батальона, признанным террористической организацией и запрещённым в РФ в городе Запорожье Запорожской области. С 18 по 27 января 2025 года он путём визуального наблюдения собирал и передавал сведения о подразделениях Вооружённых Сил РФ.
Подсудимый, выполнявший обязанности стрелка‑санитара штурмового взвода, полностью признал вину в ходе судебного заседания. Приговор пока не вступил в законную силу.