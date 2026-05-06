Красноярцам рассказали, когда можно будет увидеть светомузыкальное шоу фонтанов

В День Победы в 8 утра в Красноярске стартует новый сезон работы городских фонтанов. По традиции, 9 мая светомузыкальный фонтан на Театральной площади будет работать под сопровождение музыкальных композиций военных лет. Шоу начнётся в 21:00 и продлится до 22:00. В течение сезона в режиме шоу фонтан будет работать по пятницам, субботам и в праздничные дни. Светомузыкальное шоу на фонтане в парке за ДК им. 1 Мая можно будет увидеть ежедневно с 13:00 до 14:00, с 18 до 19:00 и с 21:00 до 22:00. В мэрии Красноярска уточнили, что в новом сезоне будут работать 26 из 30 фонтанов, которые обслуживаются на средства из бюджета города. Из-за ремонта не будут запущены фонтаны «Гейзеры» на улице Копылова и фонтан на площади перед Культурным центром на улице Высотной. Также не будет работать фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади и фонтан «Икар» в сквере Космонавтов, который ждёт капитального ремонта. Кроме того, планируется ремонт еще двух фонтанов: «Фемида» возле здания суда на проспекте Мира и фонтан в сквере на улице 26 Бакинских Комиссаров. Однако полностью на сезон останавливать работу этих фонтанов не будут, только на время проведения ремонтных работ, сообщили в мэрии Красноярска.