В Прикамье цены на тепличные овощи этой весной побили все рекорды

Сезонный рост цен на тепличные овощи в этом году стал для жителей Прикамья настоящей проблемой. После суровой уральской зимы организм требует витаминов, но именно в это время огурцы и помидоры на прилавках начали бить ценовые рекорды. В надзорных органах говорят, что на стоимость продукции оказывают влияние объективные рыночные факторы, а эксперты сельскохозяйственной отрасли обращают внимание на необходимость миллиардных инвестиций для насыщения регионального рынка плодоовощной продукцией.
Рост стоимости овощей закрытого грунта традиционно начинается в феврале, но в этом году скачок оказался просто шокирующим. Скажем, огурцы из Ставрополья на пермском рынке продавались по 550 рублей за килограмм, а из Чебоксар — по 600. Не отставали и томаты, поставляемые из других регионов или выращенные тепличными хозяйствами края. Самый дорогой сорт — черри, цена на который начинается от 700 рублей за килограмм. Несмотря на это, он пользуется популярностью, ведь некоторые более дешевые тепличные плоды пермяки зачастую называют «картонными» из-за низких вкусовых качеств.
По словам управляющего отделением Банка России по Пермскому краю Алексея Моночкова, плодоовощная продукция, особенно овощи закрытого грунта, в начале этого года стала основным драйвером роста цен. На их стоимости сказались суровые уральские морозы, повысившие затраты тепличных хозяйств на отопление и досветку в условиях короткого зимнего дня.
Эксперты называют и другие причины подорожания, среди которых логистические проблемы. За последние годы с прилавков пермских магазинов практически исчезли турецкие помидоры, а масштабные поставки из Казахстана и Узбекистана начинаются позднее — в конце мая — и, как правило, сразу же сбивают цены.
Зимой и в начале весны овощами закрытого грунта жителей Прикамья снабжают преимущественно местные тепличные хозяйства, ведь, в отличие от корнеплодов, эта продукция месяцами в хранилищах лежать не может. Как пояснили в региональном министерстве агропромышленного комплекса, в Пермском крае работают шесть тепличных хозяйств, которые пользуются государственной поддержкой. В частности, аграриям предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с увеличением производства овощей, выращенных в защищенном грунте с применением современных технологий электрического досвечивания. За год эти предприятия в совокупности производят более 26 тысяч тонн овощей.
Выручка одного из крупнейших тепличных комплексов Прикамья в этом году перевалила за четыре миллиарда рублей — это говорит о том, что его продукция пользуется большим спросом. При этом объемы реализации помидоров и огурцов в зимние и весенние месяцы могли бы существенно увеличиться, если бы стоимость этих продуктов не росла столь стремительно.
По мнению директора Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства ПФИЦ УрО РАН Ивана Огородова, индустриальных производителей тепличных овощей в Прикамье и на большом Урале может быть больше и усиление конкуренции в этом сегменте рынка приостановило бы рост стоимости огурцов и помидоров в холодное время года. Однако появлению новых тепличных хозяйств препятствуют современные экономические условия.
— Строительство тепличного комплекса площадью 20 гектаров сейчас стоит порядка 5−10 миллиардов рублей, то есть свыше 300 миллионов рублей за гектар, — рассказал Иван Огородов. — Не у каждого инвестора найдется такой капитал, а заемные средства сами по себе сейчас дороги. Но у Пермского края есть важное преимущество: в регионе созданы особая экономическая зона и две территории опережающего развития, которые позволяют инвесторам получить налоговые льготы. Кстати, в ТОР «Чусовой» построен и работает крупнейший в регионе тепличный комбинат. Именно эти территории могут послужить площадками для развития нового аграрного бизнеса. Для этого важно приглашать отраслевых инвесторов работать в Прикамье, рассказывать им о преимуществах и возможностях региона, среди которых энергообеспеченность, а также высокий спрос на тепличные овощи.
Прямая речь.
Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС России:
— Мы обратили внимание на рост стоимости огурцов, поскольку по этому поводу были обращения граждан. Максимальная цена на эти тепличные овощи, которую мы зафиксировали в середине февраля, составила 450 рублей за килограмм. Эксперты регионального УФАС анализировали причины повышения стоимости. Безусловно, сыграл роль фактор сезонности, поскольку в конце зимы — начале весны овощи закрытого грунта дорожают каждый год. Сказались и дополнительные затраты производителей на свет и тепло, ведь зима в Прикамье выдалась очень холодная. Кроме того, в последнее время в регионе увеличивается стоимость труда сельскохозяйственных рабочих. Все эти факторы в совокупности привели к росту стоимости в моменте. Сейчас ситуация уже стабилизировалась, и в ближайшее время цены на плодоовощную продукцию в Пермском крае начнут снижаться.