В Прикамье цены на тепличные овощи этой весной побили все рекорды

— Строительство тепличного комплекса площадью 20 гектаров сейчас стоит порядка 5−10 миллиардов рублей, то есть свыше 300 миллионов рублей за гектар, — рассказал Иван Огородов. — Не у каждого инвестора найдется такой капитал, а заемные средства сами по себе сейчас дороги. Но у Пермского края есть важное преимущество: в регионе созданы особая экономическая зона и две территории опережающего развития, которые позволяют инвесторам получить налоговые льготы. Кстати, в ТОР «Чусовой» построен и работает крупнейший в регионе тепличный комбинат. Именно эти территории могут послужить площадками для развития нового аграрного бизнеса. Для этого важно приглашать отраслевых инвесторов работать в Прикамье, рассказывать им о преимуществах и возможностях региона, среди которых энергообеспеченность, а также высокий спрос на тепличные овощи.