Орловские власти отказались от массового празднования Дня Победы

В Воронеже вслед за салютом отменили военный парад на День Победы, рекомендовав проводить прочие мероприятия в ограниченном формате. Акция «Бессмертный полк» в регионе пройдет онлайн. В Курской области торжественный парад отменяют пятый год подряд. Также вместо традиционного шествия «Бессмертного полка» жителям региона предложено выставить портреты фронтовиков в окнах госучреждений и организаций. В Тамбовской и Белгородской областях массовые мероприятия, приуроченные к 9 мая, переведены преимущественно в онлайн-формат. Липецкие власти не сообщали об отмене массовых празднований.