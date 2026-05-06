Нижегородец выстрелил в посетителя бара на почве конфликта

36-летний раннее судимый злоумышленник был оперативно задержан.

В Нижнем Новгороде посетитель бара выстрелил в лицо мужчине из пиротехнического пистолета после внезапного конфликта. Злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Происшествие случилось в воскресенье, 3 мая, около бара на проспекте Бусыгина в Нижнем Новгороде. На почве внезапно возникшей неприязни один из посетителей предложил 38-летнему мужчине выйти на улицу, чтобы выяснить отношения. В результате последний получил выстрел в голову из пиротехнического пистолета.

Злоумышленник скрылся на автомобиле вместе со своей спутницей сразу после произошедшего. С помощью записей с камер видеонаблюдения его удалось поймать. Нападавшим оказался 36-летний ранее судимый житель Советского района.

Сейчас фигурант заключен под стражу. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нетрезвый 15-летний подросток убил сверстника ножом в Кулебаках.