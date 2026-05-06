В Орле отменили парад, салют и шествие «Бессмертного полка» в День Победы

«Мы провели большую организационную работу по подготовке к празднованию и проведению публичных мероприятий на 9 Мая, но сегодня обеспечение безопасности, жизни, здоровья наших жителей вынуждает нас принять решение отказаться от больших публичных мероприятий. Это касаемо парада военного, это касается “Бессмертного полка” 9 мая, и это касается вечернего салюта», — заявил Клычков в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».