В Орле отменили парад, салют и шествие «Бессмертного полка» в День Победы

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Парад, салют и шествие «Бессмертного полка» 9 мая отменены в Орле из соображений безопасности, решение принял оперативный штаб региона, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Мы провели большую организационную работу по подготовке к празднованию и проведению публичных мероприятий на 9 Мая, но сегодня обеспечение безопасности, жизни, здоровья наших жителей вынуждает нас принять решение отказаться от больших публичных мероприятий. Это касаемо парада военного, это касается “Бессмертного полка” 9 мая, и это касается вечернего салюта», — заявил Клычков в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Клычков попросил администрацию города Орла перенести запланированные мероприятия в парки, скверы и бульвары для того, чтобы люди могли отдохнуть «в рассредоточенном формате», не собираясь массово.
«Решение такое принято, к сожалению, исходя из текущей оперативной обстановки», — добавил Клычков.
Всего в рамках празднования 9 Мая в регионе запланировано более 50 акций, в том числе «Поем всем двором», «Артисты фронту», «Парад перед домом ветерана», «Окна Победы» и «Георгиевская лента».