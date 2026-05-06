Нижегородцы смогут посетить выставку «Великая Всероссийская» в Пакгаузах с 29 мая

С 29 мая по 4 ноября в Нижнем Новгороде в выставочном Пакгаузе будет работать мультиформатная выставка «Великая Всероссийская». Об этом рассказали в пресс-службе облправительства.
Выставка приурочена к 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде с 28 мая (9 июня) по 1 (13) октября в 1896 году. Тогда ее площадь превышала 80 га — мероприятие посетили более 1 млн человек, в том числе и императорская чета.
«130 лет назад Нижний Новгород почти на 125 дней стал столицей прогресса Российской империи. В рекордные сроки были возведены 170 павильонов, где демонстрировались главные на тот момент достижения науки, техники, искусств, в том числе гиперболоидная башня Шухова, грозоотметчик Попова, первый русский автомобиль Яковлева и Фрезе. Задача нашего выставочного проекта — показать связь эпох», — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Выставка расскажет, как идеи, которые были представлены в конце 19 века, продолжают работать в следующих эпохах. Зрители увидят линию развития отечественной науки и промышленности от первых инженерных шагов до современных решений. В Пакгаузе создадут отдельный цифровой слой, где будет идти виртуальная 360-градусная экскурсия. Специальное приложение с дополненной реальностью «оживит» макет территории и жанровые сцены. А огромный макет выставочного городка покажет масштаб выставочной застройки.
