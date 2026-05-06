Почему герою Бересту долго не хотели ставить памятник

«Первый его подвиг — водружение Знамени Победы над Рейхстагом. Второй он совершил 2 мая 1945 года, вёл переговоры с немцами о капитуляции. А последний подвиг был в мирное время, в 1970-м. Десятки людей тогда стояли на станции, но именно Алексей Прокофьевич бросился спасать пятилетнюю девочку. Она упала на рельсы, поезд “Москва — Баку” уже приближался, и Берест оттолкнул внука, которого держал за руку, бросился под состав, вытащил девочку, но сам зацепился брюками и не успел выскочить на перрон», — рассказала собеседница нашей редакции.