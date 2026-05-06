Поклялись на могиле. Почему герою Бересту долго не хотели ставить памятник

Ровно десять лет назад, 6 мая, в донской столице открыли памятник легендарному ростовчанину Алексею Прокофьевичу Бересту, который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.
Пятиметровый монумент установлен в сквере 353-й Стрелковой дивизии. Предприниматели, горожане, студенты и ветераны объединили усилия, чтобы воплотить память о герое в бронзе. Открытие скульптуры стало поистине долгожданным, ведь до этого памятники Береста появились во многих городах, но не в Ростове-на-Дону, где он жил и трудился. Rostov.aif.ru вспоминает, как это было.
Дали слово на могиле.
«Десять лет назад мы проводили конференцию. И студентка Ирочка Харченко рассказывала о подвиге Алексея Береста, который возглавил выполнение боевой задачи по водружению Знамени Победы над Рейхстагом. Прошло 70 лет, и в 14 городах России установили памятники в его честь. А в Ростове были только небольшие бюсты — на его могиле и на территории завода, где он трудился», — поведала rostov.aif.ru заслуженный работник науки и образования Алла Евстифеева.
В те годы Алла Григорьевна работала в одном из вузов и много внимания уделяла патриотическому воспитанию молодёжи. После конференции, поддавшись душевному порыву, проректор вместе со студентами поехали на могилу Алексея Береста и дали слово сделать всё возможное, чтобы в донской столице появился достойный памятник.
Инициативная группа обратилась к руководству города с просьбой установить в сквере 353-й Стрелковой дивизии бронзовую фигуру Алексея Прокофьевича. Под обращением собрали сотни подписей. Не без проволочек, но деньги всё же удалось найти.
«Над созданием монумента работал известный скульптор Анатолий Скнарин (прозванный “ростовским Церетели” автор монументов “Тачанка”, Героям Ростовской стачки 1902 года, шаров-светильников и памятника Чехову на улице Пушкинской. — Ред.), который разработал прекрасный проект и сделал всё, чтобы возвести скульптуру в кратчайший срок», — вспоминает Алла Евстифеева.
Тогда же многие люди, помогавшие в установке, поддержали и сбор подписей о присвоении Алексею Бересту звания Героя России. Под инициативой всего подписались около шести тыс. человек. Добавим, её удалось реализовать гораздо позже — лишь девять лет спустя. Дочь Ирина Алексеевна Берест, которая всю жизнь боролась за восстановление исторической справедливости, так и не дожила до этого знаменательного момента (она ушла из жизни 24 июня 2018 года. — Ред.).
А в марте этого года не стало Алексея Алексеевича Береста — внука легендарного героя. Он успел выполнить главное дело своей жизни — получить награду за подвиг деда. Награждение прошло 12 августа 2025 года в Музее военной формы Российского военно-исторического общества в столице. Золотую звезду Алексей Алексеевич получил из рук помощника главы государства Владимира Мединского.
Охранять от вандалов.
По словам Аллы Григорьевны, после установки памятника приходилось бороться и за его сохранность. Бывало, что дети, гуляющие по вечерам без присмотра, вредили статуе, едва не скатываясь с постамента на самокатах и велосипедах. Пришлось даже установить вокруг скульптуры ограждение. А ведь это чудесный сквер, в создание которого вложено столько сил и души ради увековечения памяти — не только Алексея Прокофьевича Береста, но и многих других героев.
Пострадал от рук вандалов и сквер 353-й Стрелковой дивизии, названный в честь бойцов, освобождавших Первомайский район города в 1943-ем. Например, из 20 лавочек десять сломаны. Алла Григорьевна надеется, что администрация района примет меры.
Неравнодушные ростовчане смогли воплотить ещё одну значимую инициативу: установить памятную доску на станции «Сельмаш» — там, где погиб Алексей Берест, совершив свой третий подвиг.
«Первый его подвиг — водружение Знамени Победы над Рейхстагом. Второй он совершил 2 мая 1945 года, вёл переговоры с немцами о капитуляции. А последний подвиг был в мирное время, в 1970-м. Десятки людей тогда стояли на станции, но именно Алексей Прокофьевич бросился спасать пятилетнюю девочку. Она упала на рельсы, поезд “Москва — Баку” уже приближался, и Берест оттолкнул внука, которого держал за руку, бросился под состав, вытащил девочку, но сам зацепился брюками и не успел выскочить на перрон», — рассказала собеседница нашей редакции.
Полковник юстиции в отставке Владимир Зайченко в беседе с rostov.aif.ru говорил о важности второго из подвигов Алексея Береста.
«Лейтенант Берест дважды проводил переговоры с немецким гарнизоном, державших оборону в подвалах Рейхстага. При этом он проявил мужество и отвагу, несмотря на то, что это грозило ему смертельной опасностью», — объяснил Владимир Александрович.
Он тоже проделал немалую работу, чтобы решить вопрос о присвоении высокого звания знаменитому ростовчанину. Особенно она активизировалась накануне празднования 80-й годовщины Великой Победы.
В результате совместных усилий ветеранов, общественности, молодёжи и тысяч жителей города и области, 17 июля 2025 года Указом Президента Алексею Бересту присвоено звание Героя России (посмертно). Это стало большим событием не только для донского региона, но и для всего российского народа.