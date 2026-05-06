444 нижегородца покусали клещи

444 человека пострадали от укусов клещей в Нижегородской области. Среди них — 129 детей, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. При этом количество обращений снизилось за неделю в 12 раз: причина тому — прохладная погода.
Нападения насекомых происходили в 44 округах региона и пяти районах Нижнего Новгорода. Больше всего обращений — в Борском (36), Ветлужском (22), Выксунском (21), Дзержинском (23), Кстовском (28), Павловском (27) округах.
В основном клещей ловили в парках (16%), садах и огородах (21%), на придомой территории (46%) и в лесу (13%).
В лабораториях исследовали 444 клеща, снятых с людей. 105 насекомых были инфицированы боррелиями, четыре — эрлихиями и 17 — анаплазмами.
Против клещевого вирусного энцефалита привились 8,1 тысячи нижегородцев, в том числе 913 детей.
