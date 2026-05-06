В Калининградской области похолодает до выходных, но затем вернётся комфортная погода — синоптики

К выходным погода начнёт улучшаться: регион окажется на периферии антициклона, поэтому станет больше солнца и тепла. По предварительным данным, в субботу воздух прогреется до +13…+16 °C, а в воскресенье — до более комфортных +15…+17 °C. Ночами при этом будет прохладно: +2…+5 °C, в ночь на воскресенье возможны слабые заморозки на почве. Осадков не ожидается.