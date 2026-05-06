Погребальную часовню хотят построить под Минском

В Заславле построят часовню для отпевания и поминовения усопших. В настоящее время, как сообщили в Минском районном исполнительном комитете, проводится общественное обсуждение проекта. В качестве его целей организаторы называют строительство погребальной часовни и повышение духовно-просветительского, культурного и образовательно уровня жизни жителей Минского района.
Общественное обсуждение продлится по 18 мая 2026 года, презентация проекта запланирована на 13 мая (все подробности и адреса — вот тут).
Ранее мы писали о том, что стало известно, могут ли коммунальщики Минска косить траву во дворах белорусской столицы по утрам в выходные дни (здесь все детали).