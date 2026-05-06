Погребальную часовню хотят построить под Минском

В Заславле построят часовню для отпевания и поминовения усопших. В настоящее время, как сообщили в Минском районном исполнительном комитете, проводится общественное обсуждение проекта. В качестве его целей организаторы называют строительство погребальной часовни и повышение духовно-просветительского, культурного и образовательно уровня жизни жителей Минского района.