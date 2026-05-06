Для тех, кто любит русский язык: представляем новый социальный проект

— Работая со словом каждый день, мы, профессионалы, видим, как стремительно меняется язык, какие опасности ему угрожают, как стремительно падает уровень грамотности и интереса к серьезной литературе, и. наконец, как все чаще искусство владения языком доверяют искусственному интеллекту. Так, согласно недавним исследованиям Высшей школы экономики, к 2030 г. почти половина всех литературных текстов будет создаваться ИИ. Такая перспектива не радует и ставит под вопрос наше будущее как носителей языка. Будет очень печально, если люди, способные самостоятельно создавать качественные тексты, превратятся в уникумов.