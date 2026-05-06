Для тех, кто любит русский язык: представляем новый социальный проект

«На одном языке» — так редакция сайта vlg.aif.ru решила назвать новый социальный проект.
— Мы хотим посвятить эту инициативу судьбе русского языка в меняющемся мире, проблемам его сбережения, продвижения идей правильной литературной речи и культуры чтения в целом, защите языка от чрезмерных заимствований и нецензурной лексики, повышения уровня грамотности, — рассказывает генеральный продюссер проекта, журналист, редактор, филолог с более чем 30-летним стажем Лидия Ковалева.
— Работая со словом каждый день, мы, профессионалы, видим, как стремительно меняется язык, какие опасности ему угрожают, как стремительно падает уровень грамотности и интереса к серьезной литературе, и. наконец, как все чаще искусство владения языком доверяют искусственному интеллекту. Так, согласно недавним исследованиям Высшей школы экономики, к 2030 г. почти половина всех литературных текстов будет создаваться ИИ. Такая перспектива не радует и ставит под вопрос наше будущее как носителей языка. Будет очень печально, если люди, способные самостоятельно создавать качественные тексты, превратятся в уникумов.
По словам руководителя проекта, к его созданию редакция сайта намерена привлечь ведущих профессионалов в области языка и литературы — ученых, писателей, руководителей книжных клубов, учителей русского языка и литературы, общественных деятелей, и, конечно, талантливых журналистов.
— Волгоград всегда славился своим высоким IQ, если можно так сказать о городе — у нас большое количество вузов, преподавателей, студентов, — объясняет шеф-редактор проекта Светлана Григорьева-Ершова.
— Есть кому сберегать и популяризовать язык, и в этом смысле в городе и области проделывается колоссальная, креативная и очень увлекательная работа. Потому мы уверены, что наш проект будет не только полезным, но и интересным для чтения, а также практическим — мы поможем сориентироваться в книжном мире, выбрать лучшие новинки, познакомим с хорошими авторами, пригласим на замечательные события в мире русского языка и книг.
Хотим, чтобы проект был интересен как для взрослого поколения, так и для людей молодых, так как среди молодежи сейчас, вопреки распространенному мнению, много библиофилов. Рассчитываем на обратную связь, уважаемые читатели, ведь только вы сможете оценить, насколько удачным окажется наш проект.
Весь список материалов проекта собрали в один сюжет.