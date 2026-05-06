В школе башкирского села Красный Яр обновили учебные классы

Учебные классы школы в селе Красный Яр Республики Башкортостан обновили при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Уфимского района.
Для учреждения приобрели лазерно-гравировальный станок. Теперь у учащихся появились новые возможности для развития технических навыков, проектной деятельности и творчества. Станок используют на уроках технологии и занятиях кружка «Резьба по дереву».
Также ребята осваивают основы программирования в CorelDRAW и управления станком через Autolaser, изучают свойства различных материалов — от фанеры и оргстекла до металлов, знакомятся с физическими принципами лазерной обработки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.