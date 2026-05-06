Мастер химчистки раскрыл, чем реально отчистить белые кеды и кроссовки

На улице наступила тёплая и сухая погода, и многие достали из шкафов белые кроссовки. Однако при попытке восстановить их первоначальный вид существует риск повреждения материала. Использование белизны и кислородных отбеливателей может привести к разрушению ткани, предупредил в беседе с 360.ru мастер по химчистке и уходу за обувью компании «Химчисто» Денис Иванов.
Как вернуть белизну белым кроссовкам в домашних условиях.
Специалист рассказал, что использование белизны для чистки белых кроссовок категорически не рекомендуется, поскольку она просто портит обувь. «Она, конечно, станет белой, но материал станет хрупким. Однако многие не обращают на это внимания и всё равно пользуются», — отметил мастер.
Вместо этого Денис Иванов рекомендует чистить белую обувь паром. Если же кроссовки уже сильно пожелтели, то восстановить их первоначальный вид, скорее всего, не удастся.
Другие народные средства, такие как сода и перекись водорода, также не подходят для чистки белых кроссовок. Они могут повредить текстиль и привести к появлению новых пятен.
Эксперт посоветовал использовать обычное китайское отбеливающее мыло, причём без кипятка. Для эффективной чистки обуви необходимо намылить кроссовки чуть тёплой водой, тщательно почистить их мягкой щёткой, а затем замочить кроссовки в воде с мылом. Через некоторое время нужно тщательно прополоскать обувь, чтобы удалить остатки мыла: если этого не сделать, на них могут остаться жёлтые пятна, которые будет сложно вывести даже профессиональными средствами.
Можно ли стирать белые кроссовки в стиральной машине?
Мастер отметил, что чистка обуви в стиральной машине не имеет смысла, так как она не справится с сильными загрязнениями. Однако стиральную машину можно использовать для полоскания и отжима кроссовок, чтобы предотвратить появление жёлтых пятен. Важно поставить машину на режим отжима на низких оборотах, чтобы избежать деформации обуви.
Специальные мешочки для стирки в машине, которые часто используют владельцы белых кедов, по словам эксперта, бесполезны. Кроме того, при машинной стирке у кроссовок и кедов часто ломается задник, который обычно делают из картона.
Чистка внутренней части обуви.
Если вы смогли избавиться от пыли, грязи и пятен на внешней стороне кроссовок, то справиться с внутренними загрязнениями может быть сложнее. Однако есть рабочий метод — использовать отбеливающее мыло. «Хозяйственное мыло со многим справляется. Просто главное — хорошо полоскать», — отметил Иванов.
Иногда на обуви могут появляться сложные пятна, которые трудно отчистить даже профессиональными средствами. Например, пятна от масла, краски или жира. Если текстиль пожелтел местами, то восстановить его уже не получится. Однако масляные или жирные пятна можно вывести с помощью крахмала, который впитает в себя жир. Также можно использовать профессиональные средства, которые продаются на маркетплейсах.
Если ваша обувь состоит из комбинации материалов, например, из кожи и замшевых вставок, лучше отнести её в химчистку. Эксперты используют специальные средства и компрессор, чтобы выдуть грязь.
Грязная или жёлтая подошва.
Владельцы белой обуви часто сталкиваются с проблемой грязной или жёлтой подошвы. Справиться с ней можно в домашних условиях. Для этого нужно приобрести средства для отбеливания волос — кислоту или порошок. После чистки обувь следует оставить на солнце, чтобы она высохла.
Как сохранить белую обувь чистой как можно дольше?
Сразу после покупки белых кроссовок или кедов рекомендуется обработать их водоотталкивающим средством. Это поможет предотвратить появление желтизны и загрязнений.
Для обработки можно использовать бесцветные водоотталкивающие спреи. Их наносят на расстоянии 20 сантиметров от обуви. Важно помнить, что водоотталкивающий спрей следует наносить даже на подошву.
После первой обработки новая белая пара продержится в приличном состоянии около трёх недель. Затем обувь снова необходимо обработать тем же средством.
Если загрязнение незначительное, то обувь можно почистить мицеллярной водой. Это поможет быстро и эффективно удалить пыль и грязь.