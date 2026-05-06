В Дзержинске прошёл турнир по единоборствам в честь ветеранов боевых действий

Участников принимал центр адаптивных видов спорта «Парус».

В Дзержинске прошёл турнир по единоборствам в честь ветеранов боевых действий. В главном бою профессиональных состязаний, состоявшихся на арене спорткомплекса «Парус», сошлись Евгений Лебедев из Дзержинска и Данил Семёнов из Нижнего Новгорода, носящий прозвище Рэмбо.

Поединок проходил по правилам бокса в четырёхунцевых перчатках. По итогам трёх раундов мнения судей разделились. Большинством голосов победу забрал Данил Семёнов.

В со-главном поединке, где действовали такие же правила, Ваге Киракосян из Нижнего Новгорода превзошёл дзержинца Ивана Сергунина. Ещё в первом раунде Киракосян отправил соперника в нокдаун, а в дальнейшем контролировал ход событий. Итог — победа единогласным решением судей.

В тяжёлом весе (свыше 92 кг) Даниил Лютов из города химиков в своём дебютном бою на профессиональном ринге нанёс сокрушительное поражение Дмитрию Ковалёву из Донецка. Также в споре тяжеловесов Валерий Танаев (Нижний Новгород) досрочно, в первом же раунде, взял верх над Данилой Беляевым (Дзержинск): тот несколько раз оказался в нокдауне.

В других боях вечера профессиональных единоборств успеха добились Рамазан Саидахмедов, Абдурахмон Шамсуддинов, Александр Смолин (все они представляют Дзержинск), Сайад Лалаев (Нижний Новгород), Али Алиев (Республика Дагестан).

