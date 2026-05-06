Расписание двух автобусов изменят в Нижнем Новгороде с 12 мая

С 12 мая текущего года произойдут изменения в маршрутах автобусов № 57 и № 69, курсирующих по Нижнему Новгороду. Информация об этом поступила от Центра развития транспортных систем (ЦРТС).
В соответствии с обновленным расписанием, интервалы движения общественного транспорта станут более стабильными. Ранее поступали жалобы от горожан на то, что автобусы этих маршрутов часто следуют один за другим, что приводит к увеличению времени ожидания. Эти обращения были приняты во внимание.
Как пояснили в ЦРТС, главная задача внесенных изменений — обеспечить более согласованное движение автобусов в утренние часы в будние дни, чтобы оптимизировать расписание для пассажиров.
