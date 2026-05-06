Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Он особо почитается нашей армией»: в храме на Казанке отпраздновали День Георгия Победоносца

Сегодня в храме-памятнике на Казанке митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Божественную литургию в честь Георгия Победоносца.

На богослужении помолились о воинах, которые несут свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции, а также о пленных и без вести пропавших, о бойцах, получивших ранения и вернувшихся с фронта, а также об их родственниках.

Участие в Литургии приняли кадеты-танкисты, суворовцы и военнослужащие Татарстана.

«Дорогие отцы, братья и сестры, дорогие наши братья-военные и будущие военные. Поздравляем всех вас с великим праздником — праздником Георгия Победоносца. Он особо почитается во всей русской земле, а особенно он почитается нашей русской армией. Для нас сегодня большая радость и большая честь служить в этом храме, посвященном памяти воинам, павшим за Родину, за наш народ. Сегодня наши братья находятся на полях сражений и защищают нас с вами, благодаря чем мы с вами можем спокойно молиться в наших святых храмах», — обратился к присутствующим владыка Кирилл.

Также он отметил заслуги Казанского суворовского училища и Казанского танкового училища. После Богослужения в храме состоялась церемония награждения военнослужащих епархиальными медалями и благодарственными письмами.

Храм на Казанке после масштабной реставрации был освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в июле прошлого года. Сейчас он является главной церковью для военных Татарстана. Церковь была построена в 1823 году на месте братской могилы воинов Ивана Грозного. Ранее здесь располагался Зилантов монастырь, но из-за разлива Казанки его подняли выше, на холм, а на его прежнем месте установили часовню и затем воздвигли каменный храм.

При советской власти храм-памятник закрыли и снесли крест. Долгое время он пустовал — из-за нахождения посреди реки использовать его было невозможно. Только в 2005 году его передали Казанской епархии.