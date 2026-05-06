«Он особо почитается нашей армией»: в храме на Казанке отпраздновали День Георгия Победоносца

«Дорогие отцы, братья и сестры, дорогие наши братья-военные и будущие военные. Поздравляем всех вас с великим праздником — праздником Георгия Победоносца. Он особо почитается во всей русской земле, а особенно он почитается нашей русской армией. Для нас сегодня большая радость и большая честь служить в этом храме, посвященном памяти воинам, павшим за Родину, за наш народ. Сегодня наши братья находятся на полях сражений и защищают нас с вами, благодаря чем мы с вами можем спокойно молиться в наших святых храмах», — обратился к присутствующим владыка Кирилл.