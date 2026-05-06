До 10 млрд рублей вложат в якорный проект тамбовской ОЭЗ

В Тамбовской области завершаются подготовительные работы по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ), одним из ключевых резидентов которой может стать московская группа «Металлсервис». Компания планирует инвестировать до 10 млрд руб., сообщили в облправительстве по итогам рабочей встречи президента России Владимира Путина с губернатором региона Евгением Первышовым.
«Металлсервис» уже развивает производственную сеть во многих регионах страны. В Подмосковье реализуется проект по созданию комплекса обработки металлов на базе «Промышленного центра обработки металлов “Электроугли”». Стоимость — 2 млрд руб., мощность — до 90 тыс. т металлообработки в год. Запуск предприятия был запланирован на 2026 год с созданием около 100 рабочих мест. Параллельно в 2025 году был расширен Ростовский металлопрокатный завод в Таганроге. Инвестиции в эту площадку не назывались.
В то же время часть проектов компании была пересмотрена. В частности, в прошлом году был свернут проект строительства Пермского металлопрокатного завода, инициированный структурами, связанными с «Металлсервисом». Причиной назывались экономические сложности, из-за которых проект лишился статуса «приоритетного инвестиционного».
По данным Rusprofile, АО «Металлсервис» действует с апреля 1993 года и специализируется на производстве строительных металлоконструкций и металлопроката. Гендиректор Александр Манченко возглавляет компанию с мая 2013 года. Бенефициары не раскрываются. Финансовые показатели общества в 2025 году снижались: выручка составила 222,4 млрд руб., что на 11% меньше, чем годом ранее, чистая прибыль за тот же период сократилась почти вдвое — до 2,3 млрд руб.
Тамбовские власти рассматривают ОЭЗ как инструмент для привлечения инвестиций, в прошлом году говорилось о десяти интересантах. В январе АО «Корпорация развития Тамбовской области» объявило конкурс на разработку схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств ОЭЗ «Тамбов» с начальной стоимостью договора 9,9 млн руб. Победителем торгов стало московское ООО «Жилстройпроект».
