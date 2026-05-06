Астроном-любитель сфотографировал северное сияние в Перми

Фотография северного сияния была сделана в пермском микрорайоне Голованово в ночь на 5 мая 2026 года.
«Северное сияние связано с активностью Солнца, в эту ночь прилетел солнечный ветер. Сияние можно было наблюдать на фототехнику до 56 градуса северной широты, так как возмущение магнитного поля Земли было сильным. Прикамцы могут наблюдать это явления, потому что мы находимся близко к северным широтам, но недостаточно близко, чтобы стоял полярный день», — рассказал автор фотографии, астроном-любитель Артур Шмаков.
В ночь на 5 мая на Земле начались магнитные бури, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. Источником магнитных бурь стал выброс корональной плазмы. Геомагнитные возмущения запустили полярные сияния, которые в пике достигали уровня в 8 баллов по 10-балльной шкале.
«Есть вероятность, что это была одна из последних возможностей увидеть сияние до наступления осени. Предполагается, что с началом лета даже очень крупные геомагнитные события вызвать уже ничего будут не способны — слишком короткие ночи, слишком светлое небо», — отметили специалисты РАН.
Пока же относительно тёмное звёздное небо позволяет проводить различные астрономические наблюдения, уточнил Артур Шмаков. По его словам, после захода Солнца на западной части неба в безоблачную погоду хорошо видна Венера.
Напомним, в ночь с 20 на 21 января текущего года жители Прикамья стали свидетелями редкого для региона явления — северного сияния. Небесный свет, окрашенный в зелёные и красные оттенки, поражал наблюдателей.