Астроном-любитель сфотографировал северное сияние в Перми

«Северное сияние связано с активностью Солнца, в эту ночь прилетел солнечный ветер. Сияние можно было наблюдать на фототехнику до 56 градуса северной широты, так как возмущение магнитного поля Земли было сильным. Прикамцы могут наблюдать это явления, потому что мы находимся близко к северным широтам, но недостаточно близко, чтобы стоял полярный день», — рассказал автор фотографии, астроном-любитель Артур Шмаков.