В ЕИРЦ объяснили ошибки в начислениях за ЖКУ в Петербурге

Ошибки в начислениях за коммунальные услуги чаще всего связаны с некорректно поданными показаниями приборов учета. Об этом рассказал генеральный директор ЕИРЦ Петербурга Денис Шабарин на пресс-конференции в «Интерфаксе».
По его словам, автоматизированная система начислений работает безошибочно, а любые неточности носят единичный характер и появляются только на стадии ввода информации. Например, если ресурсоснабжающая организация передаст неверные показания с общего домового прибора учёта, то платежи за отопление для всего дома могут быть неправильными — как в большую, так и в меньшую сторону. Шабарин особо отметил, что компьютерный расчёт исключает влияние человека: техника, в отличие от людей, не допускает ошибок.
Также глава ЕИРЦ поделился статистикой по работе с жителями. Каждый месяц специалисты контакт-центра обрабатывают порядка 125 тысяч звонков. В часы наибольшей нагрузки на линии одновременно дежурят до 300 операторов. Помимо телефона, петербуржцы могут получить консультацию в 65 пунктах личного приёма, где ежедневно работают около 550 сотрудников, которые принимают примерно 40 тысяч обращений ежемесячно.
Самые популярные поводы для обращений — вопросы по вводу в работу индивидуальных счётчиков. Второе место занимают заявления, связанные с изменением персональных данных владельца квартиры (например, при смене фамилии). Третью строчку рейтинга замыкают запросы, касающиеся непосредственно самого расчёта платы за жилищно-коммунальные услуги.