Театры Петербурга посоветовали заранее распечатывать билеты из-за сбоев связи

— В связи с перебоями в работе мобильного интернета просим заранее распечатывать электронные билеты. Это поможет без задержек попасть на спектакль и избежать неудобств при входе, — сообщили в пресс-службе Мариинского театра. Скриншоты, как отметили в театре, не всегда успешно считываются сканером.