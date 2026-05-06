В Омске на полчаса закроют участок Иртышской набережной

В четверг, 7 мая, с 11:30 до 12:00 будет перекрыт участок Иртышской набережной в районе бульвара Победы.
Как сообщает мэрия, это нужно для обеспечения безопасности участников ежегодной всероссийской патриотической акции «Забег Победы». Она начнётся в 11 утра на площади Бухгольца, а закончится спустя примерно полчаса на бульваре Победы.
В связи с этим автомобилисты в указанное время не смогут проехать целиком по набережной. Рекомендуем объезжать перекрытие:
если едете в сторону гостиницы «Омск» — по улице Циолковского, проспекту Маркса и бульвару Победы со стороны трамвайных путей; если едете в сторону Ленинградского моста — по Серова или проспекту Маркса.
Также мэрия сообщает, что с 19:00 среды по 11:30 четверга будет закрыта парковка у дома 1А (это круглая башенка) на площади Бухгольца.
Будьте внимательны и соблюдайте требования временных дорожных знаков и сигналов регулировщиков.