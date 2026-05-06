Эксперт раскрыл, кому Турция могла продать 100 000 беспилотников

Ранее турецкая компания Pasifik Teknoloji объявила о подписании рамочного соглашения на экспорт 100 тыс. дронов. Покупателя не назвали, но уточнили, что это «дружественная и союзная страна». Сумма сделки также не разглашается.
В контракт вошли:
- дроны-камикадзе MERKUT FPV;
- беспилотные вертолеты ALPIN;
- мини-вертолеты DUMRUL;
- тактические системы DELI;
- автономные наземные платформы KORGAN.
«Учитывая, что и Турция, и Азербайджан активно помогают Киеву, не бесплатно, конечно, можно предполагать, что данная поставка будет сделана на Украину», — заявил собеседник RTVI.
Колташов также прокомментировал военно-технические амбиции Анкары. Он напомнил, что успех с беспилотниками Bayraktar обернулся провалом. Качество этих аппаратов перестало соответствовать требованиям времени, они морально устарели и были выбиты уже на начальном этапе специальной военной операции.
Сейчас Турция пытается вернуть утраченные позиции. Тем более что современный конфликт, по словам эксперта, все больше зависит от беспилотных систем — как воздушных, так и наземных.
Ключевым преимуществом Турции в этой гонке Колташов называет доступ к дешевым энергоресурсам и сырью. Это ставит Анкару в более выигрышное положение по сравнению с ЕС. Вполне возможно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на сделку с Евросоюзом, которая будет учитывать турецкие интересы.
«То есть думать, что Турция как-то будет ценить свои отношения с Россией — не совсем правильно. Потому что Турция здесь получает плату и с удовольствием возьмет ее и на другом направлении», — подвел итог эксперт.