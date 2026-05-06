Эксперт раскрыл, кому Турция могла продать 100 000 беспилотников

Турция, скорее всего, готовит масштабную поставку беспилотников для Украины. Речь идет о партии почти в 100 тысяч аппаратов. Такое мнение в разговоре с RTVI высказал Василий Колташов, директор Института нового общества.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее турецкая компания Pasifik Teknoloji объявила о подписании рамочного соглашения на экспорт 100 тыс. дронов. Покупателя не назвали, но уточнили, что это «дружественная и союзная страна». Сумма сделки также не разглашается.

В контракт вошли:

  • дроны-камикадзе MERKUT FPV;
  • беспилотные вертолеты ALPIN;
  • мини-вертолеты DUMRUL;
  • тактические системы DELI;
  • автономные наземные платформы KORGAN.

«Учитывая, что и Турция, и Азербайджан активно помогают Киеву, не бесплатно, конечно, можно предполагать, что данная поставка будет сделана на Украину», — заявил собеседник RTVI.

Колташов также прокомментировал военно-технические амбиции Анкары. Он напомнил, что успех с беспилотниками Bayraktar обернулся провалом. Качество этих аппаратов перестало соответствовать требованиям времени, они морально устарели и были выбиты уже на начальном этапе специальной военной операции.

Сейчас Турция пытается вернуть утраченные позиции. Тем более что современный конфликт, по словам эксперта, все больше зависит от беспилотных систем — как воздушных, так и наземных.

Специалист отметил, что Анкара стремится не отстать от Евросоюза, который наращивает выпуск БПЛА. Для Турции важно технологически освоить это направление, доказать, что прежние проблемы с дронами решены, и занять свою нишу на рынке.

Ключевым преимуществом Турции в этой гонке Колташов называет доступ к дешевым энергоресурсам и сырью. Это ставит Анкару в более выигрышное положение по сравнению с ЕС. Вполне возможно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на сделку с Евросоюзом, которая будет учитывать турецкие интересы.

«То есть думать, что Турция как-то будет ценить свои отношения с Россией — не совсем правильно. Потому что Турция здесь получает плату и с удовольствием возьмет ее и на другом направлении», — подвел итог эксперт.

