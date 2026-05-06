В Тюменской области запустили картографический сервис «Отключения ЖКУ»

Картографический сервис «Отключения ЖКУ» запустили на геопортале Тюменской области, который развивается при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
Жители смогут узнать причины отключения горячей воды и сроки восстановления услуги, а также ознакомиться с графиком гидравлических испытаний. Сервис позволяет заранее планировать бытовые нужды и минимизировать неудобства, связанные с временным отсутствием коммунальных услуг.
Для удобства пользователей есть функция поиска по адресу, что позволяет быстро найти свой дом на карте. Вся информация синхронизируется с данными ресурсоснабжающих организаций и оперативно обновляется. Сервис доступен по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.