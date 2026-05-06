МЧС предупредило о дожде, граде и грозе в ближайшие часы в Москве

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, граде, грозе и ветре до 15 метров в секунду в ближайшие часы в среду в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1−2 часа с сохранением до конца суток 6 мая на территории Москвы местами ожидается гроза с дождём, град, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
