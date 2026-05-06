Обвиняемый в обогащении 1,3 млрд подрядчик мемориала «Курская битва» избежал банкротства

В октябре 2025 года стало известно, что прокуратура подает иски к УКС на общую сумму около 1,3 млрд руб. Согласно материалам госзакупок, в 2022 году компания заключила контракт на строительство мемориала «Курская битва» с управлением капстроительства Курской области. Цена контракта — 2,66 млрд руб. Как указано в дополнительном соглашении к договору, в 2022—2024 годах УКС получила из регионального бюджета три транша на общую сумму 1,15 млрд руб. Именно ее пытается взыскать прокуратура по еще одному иску. Как считают следователи, контракт был подписан в обход конкурентных процедур с единственным поставщиком, который, как утверждают в ведомстве, не обладал достаточными ресурсами для выполнения работ в полном объеме. Дело преимущественно откладывают, в следующий раз его рассмотрят 25 мая.