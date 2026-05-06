В Ейске высадили 50 новых деревьев

Акция «Сад памяти» прошла в Ейске Краснодарского края при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники высадили 50 новых деревьев, сообщили в администрации Ейского района.
Мероприятие объединило школьников, студентов, волонтеров, сотрудников социальных и культурных учреждений, а также спортсменов. Они обкопали окрепшие саженцы, убрали сухостой, подготовили территорию и приступили к посадкам лип, кленов и каштанов.
Присоединиться к акции может любой желающий, подробная информация доступна по ссылке. Организаторы отмечают, что с каждым годом все больше жителей Ейска поддерживают эту традицию, укрепляя связь поколений и заботясь об экологии родного края.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.