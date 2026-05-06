За один день жители Калининградской области перевели мошенникам больше 7 миллионов рублей

Только за минувшие сутки жертвами аферистов стали несколько жителей Калининградской области.

Источник: KaliningradToday

По данным полиции, калининградцы отдали злоумышленникам в общей сложности свыше 7 миллионов рублей.

Пожилая жительница Калининграда попалась на уловку лжесотрудников Роскомнадзора и ФСБ. Ей сообщили, что она якобы финансирует вооружённые силы иностранного государства, и пригрозили уголовной ответственностью. Чтобы «решить проблему», пенсионерка перевела мошенникам 2,4 миллиона рублей.

Ещё одна пенсионерка из областного центра поверила в ложные обвинения в государственной измене. Испугавшись, она перечислила на счета злоумышленников 1,9 миллиона рублей.

Военнослужащий из Калининграда решил приобрести автомобиль дистанционно через интернет. Он нашёл подходящее объявление, связался с продавцом и перевёл 2,8 миллиона рублей. Машину он так и не получил.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полиция в очередной раз призывает жителей быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
