За один день жители Калининградской области перевели мошенникам больше 7 миллионов рублей

По данным полиции, калининградцы отдали злоумышленникам в общей сложности свыше 7 миллионов рублей.
Пожилая жительница Калининграда попалась на уловку лжесотрудников Роскомнадзора и ФСБ. Ей сообщили, что она якобы финансирует вооружённые силы иностранного государства, и пригрозили уголовной ответственностью. Чтобы «решить проблему», пенсионерка перевела мошенникам 2,4 миллиона рублей.
Ещё одна пенсионерка из областного центра поверила в ложные обвинения в государственной измене. Испугавшись, она перечислила на счета злоумышленников 1,9 миллиона рублей.
Военнослужащий из Калининграда решил приобрести автомобиль дистанционно через интернет. Он нашёл подходящее объявление, связался с продавцом и перевёл 2,8 миллиона рублей. Машину он так и не получил.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полиция в очередной раз призывает жителей быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.