Бомж убил приютившую его пенсионерку в Нижегородской области

Сначала злоумышленник помогал женщине по хозяйству.

В Канавинском районе Нижнего Новгорода полиция поймала мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в убийстве городецкой пенсионерки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как стало известно, скиталец поселился в доме пожилой женщины и помогал ей по хозяйству. 42-летний неоднократно судимый гражданин признался в совершении преступления и заявил, что к убийству его подтолкнуло неприязненное отношение к пенсионерке.

Стоит отметить, что о гибели жительницы деревни Федурино Городецкого округа 1965 года рождения в полицию сообщил ее знакомый. Он-то и проинформировал стражей порядка о том, кто может быть причастен к совершению преступления.

42-летнего бомжа может ждать до 15 лет лишения свободы.

42-летнего бомжа может ждать до 15 лет лишения свободы.