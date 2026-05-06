В Прикамье запустили онлайн-консультации для молодежи по вопросам занятости

Онлайн-консультации для молодежи по вопросам занятости и построения карьеры запустили в Пермском крае при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социального развития региона.
Желающие могут самостоятельно выбрать удобную дату и время консультации по ссылке. При этом услуга доступна независимо от того, где человек находится.
Задать интересующие вопросы можно в ближайшем кадровом центре «Работа России». Или можно обратиться в контакт-центр по номеру телефона +7 (800) 200−72−30.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.