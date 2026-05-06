Нарушения условий труда нашли в Кстовской районной больнице

Нижегородский профсоюз медработников выявил нарушения условий труда в Кстовской центральной районной больнице. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.
В медучреждении неправильно оценивали специальные условия труда. Из-за этого работники лишились права на сокращенную рабочую неделю и выдачу молока. В Профсоюзе работников здравоохранения Нижегородской области выяснили, что медикам незаконно занизили класс условий труда при работе с веществами первого класса опасности.
Экспертная организация не стала исследовать химический фактор, поэтому медработники лишились льгот. Профсоюз также выявил в картах оценки условий труда ошибочное основание для назначения досрочной пенсии. На данный момент нарушения уже устранены.
