ЦБ выпустил памятную монету-десятирублевку в честь Красноярска

Ранее эксперты рассказали, что красноярская бумажная купюра в десять рублей, ставшая за многие годы своим символом для горожан, скоро уйдёт в историю. Банк России готовит ей замену. Новая банкнота того же достоинства будет посвящена не Красноярску, а всему Сибирскому федеральному округу.