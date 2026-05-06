ЦБ выпустил памятную монету-десятирублевку в честь Красноярска

Банк России выпустил монету номиналом 10 рублей из серии «Города трудовой доблести», посвящённую Красноярску. Тираж — миллион штук, принимается к оплате без ограничений.
На оборотной стороне отчеканен фрагмент мемориала к 70-летию Победы — скульптурная группа «Женщина и мальчик-подросток, собирающие миномёт». Автор оригинальной композиции — скульптор Александр Ткачук. Выбрали именно этот сюжет сами красноярцы: администрация города проводила открытое голосование среди жителей и гостей.
В основу образа легли реальные страницы истории: в войну город принял оборудование 25 заводов и около 30 тысяч рабочих, но костяк оборонных предприятий составили местные женщины и подростки, заменившие ушедших на фронт мужчин.
«Монета принимается к оплате наравне с обычной десяткой, — пояснил руководитель красноярского операционно-кассового центра Банка России Алексей Гагарин. — Миллионный тираж позволит ей естественным путём оказаться в кошельках жителей всех регионов».
Рассмотреть новый денежный знак можно будет при обычной наличной оплате — памятная десятка уже расходится через кассы магазинов и банков.
Ранее эксперты рассказали, что красноярская бумажная купюра в десять рублей, ставшая за многие годы своим символом для горожан, скоро уйдёт в историю. Банк России готовит ей замену. Новая банкнота того же достоинства будет посвящена не Красноярску, а всему Сибирскому федеральному округу.