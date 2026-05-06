Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура добилась конфискации салона красоты у бутлегера под Волгоградом

Ранее жителя Котовского района оштрафовали за хранение алкоголя и табака без маркировки.

Котовский райсуд конфисковал у местного предпринимателя принадлежащий ему салон красоты. С иском обратилась прокуратура. Поводом стало то, что мужчина хранил в здании алкоголь и табак без маркировки.

«Противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции — они изъяли из незаконного оборота товар на сумму около трех миллионов рублей. Фигуранта приговорили к штрафу в размере 2,1 млн», — сообщает представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Однако надзорный орган посчитал, что этого недостаточно и потребовал изъять в доход государства имеющееся у котовчанина имущество, которое он использовал в преступных целях. Предприниматель ещё может обжаловать приговор.

Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал, что грозит волгоградцам за хранение дома книг, изъятых из продажи.