Прокуратура добилась конфискации салона красоты у бутлегера под Волгоградом

Котовский райсуд конфисковал у местного предпринимателя принадлежащий ему салон красоты. С иском обратилась прокуратура. Поводом стало то, что мужчина хранил в здании алкоголь и табак без маркировки.
«Противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции — они изъяли из незаконного оборота товар на сумму около трех миллионов рублей. Фигуранта приговорили к штрафу в размере 2,1 млн», — сообщает представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
Однако надзорный орган посчитал, что этого недостаточно и потребовал изъять в доход государства имеющееся у котовчанина имущество, которое он использовал в преступных целях. Предприниматель ещё может обжаловать приговор.
