444 жителя Нижегородской области пострадали от клещей с начала теплого сезона

С начала теплого сезона в Нижегородской области зарегистрировано 444 случая присасывания клещей. Статистикой поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.
129 пострадавших — дети. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 44 муниципалитетах Нижегородской области. Чаще всего с ними сталкиваются жители Бора (36 случаев), Кстовского района (28 случаев) и Павловского округа (27 случаев). Среди районов областного центра лидером по числу укусов является Автозаводский.
При этом количество обратившихся по поводу нападения клещей в регионе на минувшей неделе снизилось в 12 раз. Чаще всего нижегородцев кусали на придомовых территориях, садовых участках, в парках и скверах.
