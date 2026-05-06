Курорты России вошли в топ-5 направлений для поездок на майские праздники

Майские праздники 2026 года ярко продемонстрировали устойчивый рост интереса россиян к внутреннему туризму: спрос на поездки по стране за год вырос на 15% и продолжает укрепляться уже несколько лет подряд. В итоге Россия впервые вошла в топ 5 самых популярных направлений на майские, заняв третье место, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на основателя агентства премиальных путешествий PrimeTours Александра Перепелкина.
Также в топ‑5 самых популярных направлений Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд.
Ключевое преимущество отечественных маршрутов — доступность и гибкость. Как пояснил Перепелкин, россияне все чаще принимают решение о поездке в последний момент, поэтому путешествия по России оказываются наиболее удобными.
Традиционно среди российских направлений лидируют южные курорты — Сочи, Анапа и Крым. Большой популярностью пользуются короткие поездки в крупные города: Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Растет интерес и к живописным местам Северо-Запада и малым историческим городам вроде Суздаля и Калининграда. Также востребованы поездки на природные достопримечательности — Байкал, Алтай и Дагестан. Многие предпочитают короткие автомобильные путешествия, позволяющие за несколько дней открыть для себя новые уголки страны.
Рост внутреннего туризма наблюдается как в премиальном, так и в массовом сегменте. На фоне нестабильной обстановки в ряде зарубежных стран люди предпочитают откладывать бронирование и выбирать предсказуемые и удобные варианты — маршруты по России.
Помимо этого, влияет и цена поездки: средняя стоимость путешествия на двоих по стране составляет 76 тысяч рублей. Это заметно дешевле зарубежных вариантов: например, тур в Таиланд обойдется в 132 тысячи рублей, во Вьетнам — в 214 тысяч, в Египет — в 170 тысяч, а в Турцию — в 240 тысяч рублей. При этом Турция по прежнему остается драйвером выездного туризма (рост спроса на 40%), а Вьетнам укрепляет позиции (+9%), некоторые зарубежные направления теряют популярность: спрос на Египет снизился на 16%, а на Таиланд — на 21%.