Курорты России вошли в топ-5 направлений для поездок на майские праздники

Помимо этого, влияет и цена поездки: средняя стоимость путешествия на двоих по стране составляет 76 тысяч рублей. Это заметно дешевле зарубежных вариантов: например, тур в Таиланд обойдется в 132 тысячи рублей, во Вьетнам — в 214 тысяч, в Египет — в 170 тысяч, а в Турцию — в 240 тысяч рублей. При этом Турция по прежнему остается драйвером выездного туризма (рост спроса на 40%), а Вьетнам укрепляет позиции (+9%), некоторые зарубежные направления теряют популярность: спрос на Египет снизился на 16%, а на Таиланд — на 21%.