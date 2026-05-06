На дорогах Подмосковья установили около 160 искусственных неровностей

«Искусственные неровности — важный элемент организации движения: они помогают принудительно снижать скорость в потенциально опасных зонах: у переходов рядом с местами притяжения жителей, в том числе у образовательных учреждений, и в аварийно-опасных местах, где водители часто превышают скорость. До конца мая планируется установить еще порядка 40 искусственных неровностей на участках региональных дорог Подмосковья», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.