На дорогах Подмосковья установили около 160 искусственных неровностей

Наибольший объем работ специалисты выполнили в Богородском округе.

Источник: Национальные проекты России

Около 160 искусственных неровностей установили на региональных дорогах Московской области с начала года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в минтрансе Подмосковья.

«Искусственные неровности — важный элемент организации движения: они помогают принудительно снижать скорость в потенциально опасных зонах: у переходов рядом с местами притяжения жителей, в том числе у образовательных учреждений, и в аварийно-опасных местах, где водители часто превышают скорость. До конца мая планируется установить еще порядка 40 искусственных неровностей на участках региональных дорог Подмосковья», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ специалисты выполнили в Богородском округе, где установили 16 искусственных неровностей, в Серпухове и Чехове — по 12, а также в Ступине — 10. В ведомстве напомнили, что в прошлом году по нацпроекту на региональной сети Подмосковья обустроили 100 данных элементов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.