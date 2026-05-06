В ЦПКиО Волгограда проверили на прочность новые аттракционы

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда началась процедура сертификации новых аттракционов. Как сообщили в пресс-службе парка, специально для этого в парк прибыл инженер из Санкт-Петербурга.

Специалист уже успел изучить эксплуатационную и техническую документацию каждого аттракциона, после чего приступил к проверке конструктивных элементов на соответствие техническому регламенту. В этот перечень мероприятий входит визуальный осмотр и замеры посадочной платформы и доступа к ней, лестницы, поручней, ограждения и других конструкций.

Особое внимание уделяется проверке системы безопасности посадочных мест и креплений. Работу систем крепления специалист проверил до и во время тестирования аттракционов в условиях разной нагрузки.

— По результатам проверки каждый аттракцион получает сертификат и акт технического освидетельствования, подтверждающие его соответствие государственным стандартам безопасности и качества. На основании этих документов аттракцион ставится на государственный учет и получает свидетельство вместе с регистрационным номером. Перед открытием инженеры компании — изготовителя проведут обучение механиков и операторов парка по техническому обслуживанию и эксплуатации, в том числе отработают внештатные ситуации, — пояснили в пресс-службе ЦПКиО.

Только после этого объекты примут первых посетителей.

Напомним, на территории парка прошла установка аттракционов:

«Пиратский корабль» — аттракцион, который будет работать по принципу маятника, качающегося слева направо и наоборот. А на верхней точке пассажиры испытают чувство свободного полета.

«Прыгающая машина» — 12 стрел будут раскручивать гостей, одновременно посадочные модули будут перемещаться на 5,5 метров вверх и вниз. Максимальное количество посадочных мест — 36.

«Вращающаяся вышка» — семейный аттракцион по типу больших многоместных качелей, который будет крутиться вокруг своей оси и поднимать гостей в небо, после чего опускать вниз под действием силы тяжести.

«Цепочная карусель» — аттракцион, который будет поднимать посадочные места на цепочках в воздух на 5,5 метров и вращать вокруг своей оси. Максимальное количество пассажирских мест — 48.

Фото: ЦПКиО.