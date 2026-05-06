В Красноярском крае в 2026 году за счет бюджета переселят более 70 семей. Как сообщает министерство строительства и ЖКХ региона, предстоит расселить 2,9 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Для этого в рамках региональной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» выделили 200 миллионов рублей.