Рынок автокредитов по итогам четырех месяцев вырос более чем на 40%

Статистика ВТБ показывает, что независимо от того, покупает заемщик новую машину или с пробегом, его целевой ценовой коридор составляет от 1 до 3 млн рублей. Так, на рынке новых машин почти 70% кредитов оформляется в этом ценовом диапазоне, на рынке подержанных машин — около 64% сделок. При этом банк фиксирует постепенное смещение спроса в сторону автомобилей с пробегом как более доступного сегмента.