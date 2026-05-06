На сетях водоотведения Нижнего Новгорода устранено свыше двух тысяч засоров

Сотрудники аварийных бригад АО «Объединенный коммунальный оператор» устранили около 2200 засоров на сетях водоотведения Нижнего Новгорода по итогам четырех месяцев 2026 года. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем макс-канале.
Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 35% выше показателей 2024 года. Ежедневно аварийные бригады предприятия десятки раз выезжают на устранение засоров и очистку приемных отделений КНС.
Данную неприятную статистику, по словам мэра, можно исправить только личной ответственностью и отказом от привычки смывать бытовой и строительный мусор в унитаз.
«Черное, неприятного вида месиво — это отходы, которые должны были отправиться в ведро, но попали в унитаз: туалетная бумага, влажные салфетки, детские подгузники и другие предметы личной гигиены и не только. Так, бригада на фото несколько часов устраняла очередной засор, достав из канализации порядка двух кубометров бытового мусора. И это то время, которое сотрудники тратят по сути на то, чего можно избежать, попадай мусор в ведро, и которое могло быть использовано гораздо эффективнее — на модернизацию сетей и КНС», — отметил Шалабаев.
Ранее сообщалось, что Люлин поддержал предложение обязать ресурсоснабжающие организации принимать на баланс бесхозяйные сети водоснабжения.