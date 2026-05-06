В Славском районе браконьер выловил 17 лещей запрещённой сетью — ущерб превысил 8 тысяч рублей

Сотрудники калининградской транспортной полиции вместе с представителями Росрыболовства провели профилактический рейд и поймали 54-летнего жителя региона. Мужчина на одной из рек Славского района ловил рыбу с помощью запрещённого орудия — лесковой сети. Ему удалось добыть 17 лещей.
Ущерб водным биоресурсам оценили в сумму более 8 тысяч рублей.
В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов с использованием запрещённых орудий лова. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.
Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.