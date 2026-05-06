До начала лета в Калининграде планируют обустроить 470 стоянок для электросамокатов. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
Специалисты уже обустроили и обновили 77 мест для парковки средств индивидуальной мобильности. Для работ используют трафареты с увеличенными буквой P и изображением самоката.
«Каждая парковка вмещает от шести до 20 самокатов — количество зависит от места расположения. Парковки рисуем только на муниципальных землях, ориентируясь в том числе на тепловую карту трафика людей. Каждое место тщательно проверяем, чтобы не мешать передвижению пешеходов», — рассказала глава горадминистрации.
По словам Дятловой, парковки будут едиными для самокатов всех операторов. К 1 июня на сайте администрации Калининграда появятся карты с новыми стоянками.
В Калининграде несколько лет пытаются упорядочить движение на средствах индивидуальной мобильности. В 2023 году на тротуары нанесли специальную разметку, а также определили запретные зоны. Среди них — скверы у бывшего ДКМ и Дома искусств, мемориал 1200 гвардейцам, парк Победы, стадион «Балтика», площадь Победы, парк «Юность» и другие.
Кроме того, в Калининграде есть территории, где можно двигаться со скоростью не более 15 километров в час. Полный список мест с ограничениями можно посмотреть в телеграм-боте.