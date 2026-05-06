101-летнего ветерана Тамару Рунову поздравили с Днем Победы

101-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Нижнего Новгорода Тамару Рунову поздравили с Днем Победы. Глава Приокского района Михаил Шатилов лично проведал нижегородку и вручил ей подарки.
Тамара Фёдоровна сразу после окончания школы добровольно отправилась на фронт. Она принимала участие в сражениях за Ленинград, служила в составе 47-й тяжёлой миномётной бригады в качестве связистки проводной линии связи. Затем принимала участие в освобождении Польши и Чехословакии.
«Я пошла добровольцем защищать свою Родину, как только удалось добиться разрешения по возрасту, и ни о чем не жалею. Мой наказ молодому поколению — пусть знают, что Родину нужно любить и защищать также, как когда-то защищали наши предки и мы», — рассказала сама Тамара Федоровна.
Вернувшись домой нижегородка закончила Горьковский инженерно-строительный институт, после чего более 40 лет работала на заводе железо-бетонных конструкций № 3 главным технологом. После выхода на пенсию многие годы она продолжала активно участвовать в общественной жизни Приокского района, занимаясь воспитанием молодежи.
Имеет Орден Отечественной войны 2 степени, медали «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны», «Участник ВОВ 1941—1945 гг.», «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
В июле 2025 года ветерану исполнился 101 год. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ранее вручил ей знак «Почётный гражданин города».
