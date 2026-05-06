Синоптики предупредилм о резком похолодании и дождях в Беларуси уже с четверга 7 мая

В Белгидромете рассказали о прогнозе погоды в Беларуси 7,8 и 9 мая 2026 года. Кажется, установившаяся в республике солнечная, теплая, даже и жаркая, погода покидает Беларусь.
Характер погоды начнет меняться уже в четверг, 7 мая. Будет переменная облачность, ночью по северо-западной части пройдут грозовые дожди. Днем осадки прогнозируются уже по всей Беларуси. Причем речь идет о грозах и возможных сильных ливнях.
Ночью столбики термометров покажут от 5 до 15 градусов. Днем воздух прогреется от 16 на северо-западе до плюс 30 на юго-востоке.
8 мая, пятница. В этот день небесная канцелярия подготовила для Беларуси контрасты атмосферных фронтов. Будут идти дожди, в отдельных районах — ливни и грозы. Картину дополнит порывистый сильный ветер. Что касается температурного фона, то тут тоже — контрасты. Ночью от 7 до 13 тепла. Днем от плюс 9 на северо-западе до 26 в юго-восточном регионе.
День Победы, 9 мая 2026 года. Сохранится прохладная и ветренная погода, ночью дожди ожидаются по всей Беларуси, а вот днем — уже только местами, в отдельных районах. Не исключены, правда, грозы, а в Витебской области сильные дожди. Температура продолжит снижаться: ночью будет от 4 до 10 градусов, днем — от 8 на севере до плюс 21 на юго-востоке.
