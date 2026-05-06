В двух селах в Воронежской области введут карантин из-за бешенства животных

В Семилукском и Каширском районах в зоне ограничений окажутся улицы и поселок.

Источник: Комсомольская правда

В двух населенных пунктах Воронежской области вводятся трехмесячные карантинные ограничения из-за выявленных случаев бешенства. Проекты указов губернатора Александра Гусева опубликованы на официальном портале правительства региона.

Первый очаг обнаружен в селе Стадница Семилукского района. Эпизодическим очагом признано домовладение на улице Анастасии Бородкиной, 43. Неблагополучной объявлена территория радиусом 500 метров — с домами № 16−63 по этой же улице, а также домом № 4 по улице Горная. Карантин здесь действует до 11 августа 2026 года.

Второй случай зафиксирован в поселке имени Дзержинского Каширского района — в личном подсобном хозяйстве на улице Железнодорожная, 11. Под ограничения попадает весь населенный пункт. Карантин продлится до 12 августа 2026 года.

На время карантина на этих территориях вводятся строгие правила:

— запрещено лечить больных животных, а также ввозить и вывозить любых питомцев и скот;

— нельзя отправлять животных на убой и снимать с них шкуры;

— доступ посторонним (кроме ветеринаров) закрыт;

— отменяются ярмарки, выставки и любые мероприятия с участием животных;

— вывозить питомцев за пределы зоны также запрещено.

Напомним, бешенство — смертельно опасное заболевание, общее для животных и человека. Соблюдение карантинных мер позволяет предотвратить его распространение.