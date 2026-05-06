В двух селах в Воронежской области введут карантин из-за бешенства животных

Первый очаг обнаружен в селе Стадница Семилукского района. Эпизодическим очагом признано домовладение на улице Анастасии Бородкиной, 43. Неблагополучной объявлена территория радиусом 500 метров — с домами № 16−63 по этой же улице, а также домом № 4 по улице Горная. Карантин здесь действует до 11 августа 2026 года.