В двух селах в Воронежской области введут карантин из-за бешенства животных

В двух населенных пунктах Воронежской области вводятся трехмесячные карантинные ограничения из-за выявленных случаев бешенства. Проекты указов губернатора Александра Гусева опубликованы на официальном портале правительства региона.
Первый очаг обнаружен в селе Стадница Семилукского района. Эпизодическим очагом признано домовладение на улице Анастасии Бородкиной, 43. Неблагополучной объявлена территория радиусом 500 метров — с домами № 16−63 по этой же улице, а также домом № 4 по улице Горная. Карантин здесь действует до 11 августа 2026 года.
Второй случай зафиксирован в поселке имени Дзержинского Каширского района — в личном подсобном хозяйстве на улице Железнодорожная, 11. Под ограничения попадает весь населенный пункт. Карантин продлится до 12 августа 2026 года.
На время карантина на этих территориях вводятся строгие правила:
— запрещено лечить больных животных, а также ввозить и вывозить любых питомцев и скот;
— нельзя отправлять животных на убой и снимать с них шкуры;
— доступ посторонним (кроме ветеринаров) закрыт;
— отменяются ярмарки, выставки и любые мероприятия с участием животных;
— вывозить питомцев за пределы зоны также запрещено.
Напомним, бешенство — смертельно опасное заболевание, общее для животных и человека. Соблюдение карантинных мер позволяет предотвратить его распространение.