Расписание нижегородских автобусов № 57 и 69 изменится с 12 мая

Расписание движения автобусных маршрутов № 57 и 69 будет скорректировано с 12 мая, сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» в социальной сети.
Соответствующие изменения были подготовлены по результатам рассмотрения обращений пассажиров. Основная цель — синхронизация графиков движения в утренние час пик в будни.
«Ранее транспортные средства в отдельные моменты следовали друг за другом с минимальным временным разрывом, что приводило к неравномерным интервалам ожидания для пассажиров. Новое расписание предусматривает “разведение” рейсов маршрутов по времени», — рассказали в ЦРТС.
