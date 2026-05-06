На Кубани врачи сообщили об омоложении глазных болезней

Как пояснил «Бизнес ФМ Краснодар» врач, основной причиной «омоложения» патологий стал рост экранного времени — подростки проводят за гаджетами до 8 часов в день. Дефицит солнечного света и постоянная работа на близком расстоянии провоцируют развитие близорукости. Также на зрение влияет нехватка витамина B12. Для профилактики серьезных осложнений врачи советуют проходить обследование не реже одного раза в год.