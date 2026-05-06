Губернатор Кубани оценил новый сочинский санаторий «Кристалл»

Глава региона осмотрел инфраструктуру нового санатория «Кристалл», открытого в 2025 году, и объект культурного наследия — санаторий «Волна», где завершается реконструкция. Оба проекта компания «Группа ЛСР» реализует в рамках соглашений, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Осматривая санаторий «Волна» (построен в 1949—1964 годы), губернатор отметил, что советские архитекторы спроектировали его как ансамбль дворцового типа. С 2012 года объект был законсервирован, но инвестор вложил в реконструкцию свыше 14,5 млрд рублей.
«Важно, что вы сделали ухоженным парковое пространство, сохранив уникальные растения. Восстанавливаете концертную площадку под открытым небом, которые когда-то были визитной карточкой наших курортов», — сказал Кондратьев.
Все элементы дворцово-паркового ансамбля восстанавливают в соответствии с историческим обликом. Завершили каскадную лестницу, обновляют летний кинотеатр, танцплощадку и фонтанный комплекс. Старым корпусам вернули первоначальный вид, а также построили новый корпус категории «4 звезды», архитектуру которого вписали в единую концепцию. Как сообщил руководитель ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов, открыть санаторий планируют осенью 2025 года. Общий номерной фонд составит 286 номеров. В санатории будут работать рестораны, медицинский и СПА-центры, круглогодичные бассейны.
Второй проект группы компаний — санаторий «Кристалл» — открылся в начале 2025 года. Губернатор осмотрел бальнеолечебный комплекс, СПА с бассейном, медицинские кабинеты и бювет с минеральной водой. Пока вода привозная, но в планах — открыть собственную скважину.
Всего в «Кристалле» около 350 номеров. Медицинский центр, по словам представителей компании, сочетает современные технологии с традициями бальнеологического курорта. Гостям доступно около 260 процедур, включая грязе- и водолечение, криотерапию и митохакинг.
Глава региона обратил внимание и на озеленение территории «Кристалла». Достопримечательность зимнего сада — вековые трехметровые древовидные папоротники диксонии, а также вечнозеленые кедры и сосны.
«Именно такие проекты новых санаториев и отелей делают Сочи курортом мирового уровня», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
В свою очередь, Андрей Молчанов поблагодарил краевые власти за поддержку. Он уточнил, что проекты реализованы, в том числе, с использованием региональной льготы по налогу на имущество.
Помимо этих двух объектов, Группа ЛСР также реконструирует в Сочи объект культурного наследия — гостиницу «Приморская». Общий объем инвестиций компании в три проекта превышает 55 млрд рублей.
Всего в санаторно-курортном и туристском комплексе Краснодарского края сейчас реализуют более 200 инвестиционных проектов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.
Ранее «Югополис» сообщал, что в 2025 году в Краснодарском крае было реализовано 7 крупных инвестпроектов: возведены круглогодичные комплексы в Геленджике, Анапе, Сочи и Темрюкском районе на 1,4 тысячи номеров. Впервые за 25 лет в регионе построили новый санаторий — «Кристалл».