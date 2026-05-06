Губернатор Кубани оценил новый сочинский санаторий «Кристалл»

Все элементы дворцово-паркового ансамбля восстанавливают в соответствии с историческим обликом. Завершили каскадную лестницу, обновляют летний кинотеатр, танцплощадку и фонтанный комплекс. Старым корпусам вернули первоначальный вид, а также построили новый корпус категории «4 звезды», архитектуру которого вписали в единую концепцию. Как сообщил руководитель ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов, открыть санаторий планируют осенью 2025 года. Общий номерной фонд составит 286 номеров. В санатории будут работать рестораны, медицинский и СПА-центры, круглогодичные бассейны.